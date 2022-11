Russisk-indsat viceguvernør i ukrainsk region er død i bilulykke

Viceguvernøren i den ukrainske region Kherson, Kirill Stremousov, som var indsat på posten af Rusland, er død i en bilulykke.

Det skriver det russiske statslige nyhedsbureau Tass onsdag. Regionens pressekontor bekræfter dødsfaldet.

Det samme gør regionens guvernør, Vladimir Saldo.

- Det er hårdt for mig at fortælle, at Kirill Stremousov er død i dag.