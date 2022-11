EU foreslår lån på op til 130 milliarder til Ukraine

Forslaget skal nu diskuteres med EU-landene og EU-Parlamentet. Valdis Dombrovskis håber dog, at man hurtigt kan nå en aftale. Det vil ifølge Dombrovskis måske kunne føre til, at andre donorer som eksempelvis USA og Storbritannien også vil bidrage.

Dermed vil man samlet set kunne dække Ukraines månedlige regninger næste år og dermed give landet mere ro på den økonomiske front.

Ifølge EU-Kommissionen vil forslaget betyde, at EU-landene skal betale ind til EU-budgettet for løbende at dække renteudgifterne på lånene.

Pengene skal ifølge EU-Kommissionen sikre, at Ukraine kan fortsætte med at betale løn og pension og sikre, at den offentlige sektor fortsætte med at holde skoler, hospitaler og andre institutioner åbne.