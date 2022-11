EU-Kommission vil give gældsplagede lande mere spillerum

Planerne skal vise en ”sandsynlig” vej til at få gælden ned efter perioden. Og sikre, at underskuddet holdes under tre procent af bnp.

I praksis vil det formentlig betyde, at de gældsplagede lande får mere tid. Og større mulighed for at investere for at få gælden ned.

Udspillet giver dog også gældsplagede lande mulighed for at bede om en forlængelse af perioden på maksimalt tre år.

EU-Kommissionens forslag skal nu diskuteres med EU-landene. EU-Kommissionen håber, at der kan indgås en aftale, så de nye regler er på plads, inden Danmark og de øvrige 26 EU-lande begynder arbejdet med deres individuelle finanslove for 2024.

Den danske regering fremsætter normalt forslag til finanslov i august og indgår normalt en aftale i november eller december.