Britisk minister træder tilbage efter anklager om mobning

Den britiske minister Gavin Williamson er tirsdag trådt tilbage fra premierminister Rishi Sunaks regering.

Det sker, efter beskyldninger om at Williamson har mobbet kolleger og optrådt aggressivt over for andre ansatte i regeringen.

Det skal være sket under Sunaks forgængere, skriver Reuters.

Williamson skriver tirsdag aften i et brev til premierministeren, at han nu vælger at træde tilbage på grund af beskyldningerne.