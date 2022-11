Norges prinsesse Märtha Louise repræsenterer ikke længere kongehuset officielt.

Det oplyser hun i en pressemeddelelse tirsdag.

Märtha Louise meddeler, at beslutningen er truffet sammen med hendes forældre, kong Harald og dronning Sonja, for at skabe ro om kongehuset.

- Efter en periode, hvor der er blevet rejst mange spørgsmål omkring min og min forlovedes rolle, har jeg bestemt mig for, at jeg nu ikke længere vil udføre officielle opgaver for kongehuset, skriver hun.