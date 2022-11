Sag om død 21-årig kvinde i Sverige efterforskes som drab

Han fortæller også, at politiet arbejder videre med nye afhøringer.

At sagen nu også omfatter usømmelig omgang med lig, skyldes ifølge avisen, at der er mistanke om, at den 21-åriges lig er blevet flyttet, efter at hun er død.

Det er tidligere kommet frem, at en af de mistænkte skulle have fortalt sine venner, at hun havde skændtes med Tove på en natklub den aften, hvor Tove sidst blev set.

De skulle angiveligt have aftalt at tale ud om skænderiet i hjemme hos den ene af de sigtede efterfølgende. Kvinden har fortalt, at Tove cyklede hjem omkring klokken tre om natten.