Han tilføjer, at han har bedt kvinden om tilgivelse.

De 11 biskopper i sagen står over for enten retsforfølgelse eller disciplinære sager i kirken. Det oplyser Eric de Moulins-Beaufort, der er præsident for De Franske Konference for Biskopper.

Han siger, at seks tidligere biskopper allerede er anklaget for seksuelle overgreb ”af den dømmende magt i vores land eller af kirkens dømmende magt”.

Olivier Savignac, der repræsenterer en fransk organisation for ofre for seksuelle overgreb, siger, at han er rystet over mandagens afsløring.

- Der er så mange ting, der er skjult. Hvor meget mere vil komme frem i lyset?

- Kirken reagerer kun, når den har ryggen mod muren, siger han.