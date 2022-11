11 tidligere og nuværende franske biskopper er beskyldt for seksuelle overgreb eller for ikke at anmelde overgrebssager i kirken.

Det oplyser Den Franske Konference for Biskopper.

Blandt dem er en kardinal, der har tilstået, at han begik et overgreb på en mindreårig for mere end 30 år siden.

- For 34 år siden, da jeg var præst, opførte jeg mig på en forkastelig måde over for en pige på 14 år, siger kardinal Jean-Pierre Ricard i en besked til Den Franske Konference for Biskopper.