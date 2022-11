22/11/2022 KL. 19:55

For abonnenter

Rul og ret gevær mod fjenden: Polske civile flokkes til militærtræning

Det polske forsvarsministerium tilbyder i samarbejde med landets militær, at civile kan få et endagskursus i grundlæggende håndtering af våben og overlevelsesfærdigheder, hvis landet skulle komme ud for et angreb.