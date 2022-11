Frankfurts vælgere har stemt skandaleramt borgmester ud

Fredag ventes det endelige resultat af afstemningen offentliggjort.

Næsten alle partier på rådhuset i Frankfurt havde krævet Feldmanns afgang, herunder også hans eget SPD. Men det afviste han at anerkende, og derfor blev spørgsmålet sendt videre til byens vælgere.

Det sker yderst sjældent, at en borgmester stemmes ud af sit kontor på den måde.

Mindst 30 procent af Frankfurts vælgere skulle stemme for at fyre Feldmann, for at resultatet af søndagens folkeafstemning ville være gyldigt. Det svarer til mindst 152.455 stemmer.

Omkring klokken 21 – inden alle stemmer var talt op - stod det klart, at mindst 196.000 har stemt for at afsætte borgmesteren.

Lidt over en halv million indbyggere i Frankfurt kunne stemme ved søndagens afstemning.