Mangel på strøm kan føre til evakuering af Kyiv

I løbet af søndagen kappes strømforsyningerne til i alt syv regioner i Ukraine - deriblandt Kyiv og Kharkiv - for at aflaste elnettet, som er svært beskadiget af Ruslands vedholdende angreb på elforsyningen, hedder det.

Myndighederne siger, at det er nødvendigt med mindst 12 timers varsel, hvis systemet er på vej til at gå helt ned.

- I det tilfælde vil vi begynde at informere folk om, at de må begynde at forlade Kyiv, siger Tkatjuk til The New York Times.

- Indtil videre er situationen holdbar, og der er ingen indikationer på, at et større antal mennesker flygter fra Kyiv, betoner sikkerhedschefen.