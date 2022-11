Mindst 100 klimaaktivister anholdt i Amsterdams lufthavn

Hollandsk militærpoliti blev sat ind for at anholde de aktivister, der havde sat sig rundt om privatflyenes hjul for at forhindre dem i at kunne lette.

Inde i lufthavnsbygningen gik flere hundrede andre aktivister rundt med skilte med slagord som ”Begræns flytrafik” og ”Flere tog”.

Hollands regering fremlagde i juni planer for at begrænse antallet af passagerer i Schiphol-lufthavnen til højst 440.000 om året. Det vil være omkring 11 procent færre end i 2019.

Årsagen er den luftforurening og belastning af klimaet, som flytrafikken er skyld i.

Men i sidste måned måtte Hollands transportminister, Mark Harbers, erkende, at hans regering ikke kan kontrollere den stigende private flytrafik.