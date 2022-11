Syv er dræbt i helikopterstyrt i Italien

Helikopteren forsvandt fra radarerne i Castelpagano di Apricena, et landligt område nær byen Foggia.

Brandvæsnet i den sydlige italienske region bekræfter i et opslag på Twitter, at alle syv om bord er omkommet.

Årsagen til styrtet er endnu ukendt. Men det var dårligt vejr i området, hvor ulykken skete.

Helikopteren flyver normalt i fast rutefart mellem Foggia og Tremiti-øerne ud for Italiens sydøstlige kyst.

Borgmesteren på Tremiti-øerne siger ifølge italienske medier, at den lokale læge i sidste øjeblik havde besluttet at tage helikopteren, fordi det var dårligt vejr at sejle i.