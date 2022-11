Aktivister limede hænderne fast til Goya-malerier

Begge aktivister blev tilbageholdt, oplyser det lokale politi.

Hændelsen er den seneste af række protester fra klimaaktivister, der har limet sig fast eller begået hærværk mod centrale kunstværker.

Blandt andet kastede klimaaktivister fredag suppe ud over et maleri af Vincent van Gogh i Rom. Maleriet var dog beskyttet bag glas.

Også på National Gallery of Victoria i Melbourne limede to klimaaktivister deres hænder fast til et Picasso-maleri i oktober. Det var ligeledes beskyttet af glas.