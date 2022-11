Da den russiske præsident, Vladimir Putin, i 2017 indviede havnen Sabetta, der bruges til udskibning af flydende naturgas (LNG) fra det russiske Arktis, lagde han vægt på handlens betydning.

»Det her er en yderst vigtig sektor for Rusland. Det er ikke kun en vigtig begivenhed for vores lands energisektor eller gasproduktion (…). Det her er et mere ambitiøst projekt,« lød det.