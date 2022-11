Atomvagthund har ikke fundet tegn på beskidte bomber i Ukraine

Han siger, at ”de eneste beskidte ting i vores region lige nu er de personer i Moskva, som har taget kontrollen over den russiske stat, og som terroriserer Ukraine og hele verden”.

Ligesom Ukraine har både Nato og USA afvist de russiske beskyldninger.

Fra vestlig side har de russiske udmeldinger ført til en vis bekymring for, at russerne måske selv kunne finde på at anvende beskidte bomber for derefter at give ukrainerne skylden.

Over de seneste dage har IAEA haft uhindret adgang til tre specifikke steder i Ukraine, som inspektører har undersøgt for ureguleret atomaktivitet.

Det oplyser IAEA, der har base i den østrigske hovedstad, Wien, i en erklæring torsdag.

- Baseret på evalueringen af resultaterne og oplysningerne fra Ukraine fandt agenturet ingen indikationer på ikke-deklarerede atomaktiviteter og materialer på stederne, oplyser IAEA.