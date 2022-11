Stoltenberg om Nato-ansøgninger: Finland og Sverige har leveret

Stoltenberg lægger også vægt på, at Sverige er i gang med at vedtage love, som forbyder medlemskab af det kurdiske arbejderparti PKK.

Omvendt fremhæver Mevlüt Çavusoglu, at man fra tyrkisk side ønsker, at Sverige og Finland tager flere ”konkrete skridt” i kampen mod terror, før Tyrkiets nationalforsamling vil godkende de to landes Nato-medlemskab.

Ifølge NTB er der dog ingenting, der tyder på, at Tyrkiet vil sige ja til svensk og finsk Nato-medlemskab lige foreløbigt.

NTB skriver, at mediet Bloomberg torsdag citerer unavngivne kilder for at sige, at Tyrkiets nationalforsamling næppe kommer til at give grønt lys før årsskiftet.

Chancerne er også små, for at det sker før valget i juni næste år. Kilderne beskrives som embedsmænd med godt kendskab til sagen.