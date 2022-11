Skibe med korn sejler igen fra ukrainske havne

De første skibe med korn har torsdag genoptaget eksporten fra ukrainske havne.

Det sker, efter at Rusland onsdag igen blev en del af en international aftale om at lade Ukraine eksportere korn over Sortehavet.

I alt er seks skibe med korn sejlet fra de ukrainske havne torsdag. Det oplyser den tyrkiske forsvarsminister, Hulusi Akar, til det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu.