Ukrainsk atomkraftværk bliver koblet af elnettet

Der er brændstof til 15 dage på dieselgeneratorerne, melder Energoatom.

Zaporizjzja har generelt brug for at være tilkoblet eksterne strømledninger for permanent at kunne fungere sikkert.

Når ikke værket er tilkoblet eksterne strømledninger, er en mulighed at bruge dieselgeneratorerne. De har dog kun har brændstof til et afgrænset tidsrum.

Energoatom melder i øvrigt, at den femte og sjette reaktor på værket vil overgå til en kold tilstand.

Selskabet har tidligere kaldet det en sikkerhedsforanstaltning, når en reaktor sættes i kold tilstand. Det betyder, at temperaturen sænkes i reaktoren.