Kvinder mistænkt for frihedsberøvelse i sag om død svensk kvinde

- Nu vil der blive foretaget en retsmedicinsk obduktion for at fastslå dødsårsagen. Kriminaltekniske undersøgelser er i gang på stedet, hvor personen blev fundet, udtaler anklager Adam Rullman i en pressemeddelelse.

Den 21-årige kvinde blev sidst set uden for natklubben Nöjet i Vetlanda natten mellem den 15. og 16. oktober.

To kvinder i 20’erne er varetægtsfængslet i sagen mistænkt for frihedsberøvelse. Den afdøde og de to mistænkte kvinder kendte hinanden i forvejen.

- De er ikke pårørende eller i familie, men de kendte hinanden, sagde anklager Adam Rullman til TT tirsdag.

En af de mistænkte kvinder skal have fortalt sine venner, at hun havde skændtes med Tove på natklubben, men at de havde aftalt at tale ud. Det skal angiveligt være sket hjemme hos den nu mistænkte kvinde.