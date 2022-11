Vand og elforsyninger i Kyiv genoprettet efter angreb

Rusland sagde i pressemeddelelser mandag, at russiske styrker havde angrebet både militære mål og energianlæg med langtrækkende våben, som havde ramt med stor præcision.

– Målene blev nået. Alle mål blev ramt, hed det.

Ud over Kyiv blev det nordlige, østlige og centrale Ukraine ramt af missiler.

Ifølge det ukrainske præsidentkontor blev der sendt over 50 missiler ind over landet tidligt mandag. Sent på dagen var 250.000 lejligheder i den ukrainske hovedstad fortsat uden strøm. Der manglede vand i omkring 40 procent af forbrugsstederne.