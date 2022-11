Putin forventer hurtigt at kunne skabe tyrkisk gascenter

Præsidenten forslog tidligere på måneden at gøre Tyrkiet til et nyt gasforsyningscenter.

Her sagde han til sin tyrkiske modpart, Recep Tayyip Erdogan, at Tyrkiet udgør den mest pålidelige rute med hensyn til at sende gas til EU, og han har lagt op til, at Rusland kan bygge et forsyningscenter, som kan komme tyrkerne til gode.

Den tyrkiske præsident bakker op om idéen, der kommer efter skaderne på Nord Stream-gasledningerne i Østersøen.

Ifølge Putin er det svært at samarbejde med kommercielle europæiske aktører. EU, der tidligere fik 40 procent af sin gasforsyning fra Rusland, arbejder på at gøre sig uafhængig af russisk energi.