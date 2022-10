Efter planen skal det nye kraftværk placeres ved byen Kävlinge, der ligger cirka 15 kilometer inde i landet fra Barsebäckshamn.

Barsebäckværket har været lukket og slukket siden 2005.

Men energikrisen har givet ny vind i sejlene for ejerne til det nedlagte værk.

Det er selskabet Uniper, der ejer Barsebäckværket og datterselskabet Barsebäck Kraft, som har planer om at etablere et nyt kraftværk for atomenergi.

Visionen er, at et nyt atomkraftværk skal stå klar i løbet af 2030’erne, og ifølge ejerne ser den netop tiltrådte regering ud til at være nysgerrig på planerne.