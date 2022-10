35 personer anholdt under nynazistisk demonstration i Oslo

Hos politiet er der bekymring for sammenstød mellem personer fra den nynazistiske gruppe og grupperinger fra venstrefløjen.

- Demonstranterne er i konflikt med grupperinger på venstresiden. Vi er bekymrede for, at grupperinger på venstresiden vil reagere på dette og tilkalde folk, som gør, at det her vil spidse til, siger Gulbrandsen.

Han tilføjer imidlertid, at der indtil videre ikke har været nogen direkte konfrontationer. Og at politiet er i god kontrol.

Demonstranterne har bevæget sig rundt i den centrale del af Oslo. De stoppede på et tidspunkt nær et kendt tilholdssted for venstreradikale i den norske hovedstad. Men det har tilsyneladende ikke ført til konfrontationer.