Det er ikke første gang, at der har været meldinger om angrebsforsøg på den annekterede Krim-halvø.

Torsdag oplyste de prorussiske myndigheder på halvøen, at et kraftværk i Balaklava havde været mål for et droneangreb.

Kraftværket blev ikke alvorligt beskadiget, lød det umiddelbart efter angrebet.

- Transformatoren blev ramt minimalt. Der var ingen ofre, skrev guvernør Mikhail Rasvosjajev via Telegram.

Rasvosjajev meddelte samtidig, at ”elforsyningen ikke er truet”, og at angrebet ikke påvirkede elforsyningen til Sevastopol og den øvrige del af halvøen.

Rusland har den seneste tid brugt droner til at angribe Ukraines energianlæg.

En lang række kraftværker er blevet ramt. Der er meldinger om, at det har reduceret elproduktionen i Ukraine med 30 procent.