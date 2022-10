Norsk PET: Rusland har allerede kortlagt vigtig infrastruktur

- At skabe frygt og usikkerhed, flytte fokus og teste beredskab drejer sig om at vildlede og forvirre, siger hun til avisen.

I Norge har truslen fra Rusland i årtier ligget og luret, og russerne har ifølge Aftenposten haft et højt aktivitetsniveau i Norge.

Det er dog svært for PST at bevise, at Rusland står bag flyvning med droner ved blandt andet militære anlæg. Men det er hele pointen fra russiske side, understreger Hedvig Moe.

Droner kan også bruges til at udføre angreb eller sabotage. Det vurderes dog ikke som en akut trussel.

- Sabotage af kritisk og vigtig infrastruktur er mere aktuel efter invasionen (af Ukraine, red.). Men det er meget lidt sandsynligt. Vi anser det som et worst case-scenarie, siger Hedvig Moe.