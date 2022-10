Ligesom mange andre ukrainere kæmper de tilbagevendte med hverdagen.

- Leveforhold og niveauet af ødelæggelse omkring deres hjem er i sidste ende det, som påvirker deres behov, står der i rapporten.

Efter at have været fordrevet oplever mange tilbagevendte problemer med at finde betalt arbejde.

I august meldte omkring 28 procent af de tilbagevendte, at de ikke tjente nogen penge.

42 procent tjente mindre, end inden krigen startede.

Rapporten opdeler Ukraine i fem makroregioner. I den østlige del af landet meldte 93 procent i juli, at det var udfordrende at få tingene til at hænge sammen med den indkomst, de havde.

Ifølge rapporten melder de fleste af de tilbagevendte - på trods af udfordringerne - at de ikke har nogen intention om at forlade deres bolig i fremtiden. I august var det blot 11 procent, som overvejede at forlade deres hjem igen, anslår rapporten.