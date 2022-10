Fastlåst parlament udløser nyvalg i Nordirland

- Jeg er dybt skuffet over, hvor vi er nu. Det er en virkelig alvorlig situation, siger Heaton-Harris.

- Siden et minut over midnat i aftes er der ikke længere ministre på kontorerne i den nordirske regering.

Heaton-Harris tilføjer, at han vil tage skridt til at sikre, at regeringsapparatet fortsætter med at fungere.

Uenigheden mellem de nordirske partier handler om den såkaldte Nordirland-protokol, der så dagens lys i forbindelse med brexit - den britiske udtræden af EU.

Det Demokratiske Unionistparti (DUP) har blokeret for en samlingsregering i protest mod protokollen. Partiet mener, at den skader Nordirland.

Protokollen fastsætter regler for, hvordan britiske varer skal tjekkes, inden de eksporteres til Irland, som er en del af EU.