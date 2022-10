Gæsteforsker i Tromsø sigtes for spionage og fængsles

De mener, at han er en såkaldt sovende spion. Altså en person, som har opbygget en identitet som almindelig borger, men under falsk identitet, og som i udgangspunktet er på mission for en udenlandsk efterretningstjeneste.

Manden har siden tirsdag været interneret med henblik på udvisning.

Den nu sigtede har tidligere nægtet, at han har gjort sig skyldig i noget, han kan straffes for.

Lederen for det projekt, som han var knyttet til på universitet, Gunhild Hoogensen, fortalte tidligere på ugen NRK, at det var manden selv, der tog kontakt til universitet for at arbejde der.

Han skal ifølge hende ikke have opført sig mistænkeligt, så andre kolleger har reageret på det.

Norge er særligt opmærksom over for spionage, efter at droner gentagne gange er blevet set flyvende omkring de norske gas- og olieboreplatforme i Nordsøen.