Lave gaspriser svækker handlekraften i EU

EU kan enes om langsigtede tiltag som fælles indkøb af gas fra betroede partnere som bl.a. Norge, men skændes fortsat om de kortsigtede løsninger på energikrisen.

Det drejer sig bl.a. om et indgreb i et af de toneangivende prisindekser og et decideret loft over prisen på gas til el. Begge tiltag, som tilhængerne mener kan nedbringe energipriserne her og nu.