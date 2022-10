Melonis regering har fået solid støtte fra parlamentet

Meloni fremlagde også sine planer for, hvordan hun vil begrænse antallet af migranter, der ankommer til Italien fra Afrika.

I en tale i Senatet i forbindelse med onsdagens tillidsafstemning understregede hun igen, at Italien fortsat vil støtte Ukraine i kampen mod de russiske styrker, der har invaderet det østeuropæiske land.

- Fred kan opnås ved at støtte Ukraine. Det er den eneste chance, vi har for at få de to sider til at forhandle, sagde Meloni.

Det var også et af emnerne i hendes tale dagen inden i Deputeretkammeret.

Melonis regering er den mest højreorienterede, Italien har haft siden Anden Verdenskrig.

Hendes parti, Italiens Brødre, blev med 26 procent af stemmerne det største parti på højrefløjen ved valget for en måned siden.