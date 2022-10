Reparationer af bombet energisektor i Ukraine kan tage år

- Det er et ret stort problem, for det betyder, at der ikke længere er strøm nok til at kunne tilfredsstille den efterspørgsel, der er både i hjemmene, industrien og det offentlige.

- Og det betyder, at strømmen for nuværende er rationeret. Og det problem bliver bare større, efterhånden som det bliver koldere, og man skal bruge mere strøm til opvarmning, siger han.

Da landets kraftvarmeværker også er ramt, betyder det, at man også kommer til at mangle varme, når det bliver vinter.

Man forsøger fra Ukrenergo at hjælpe militæret med at få beskyttet energisektoren og dens komponenter mod russernes angreb. For det andet forsøger man at genopbygge de dele, der er smadret på grund af angrebene.