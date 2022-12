Når årets første dag melder sig, skal alle i Kroatien være i stand til at give byttepenge i euro – fra den mindste bjerglandsbys ensomme café til baren i Zagrebs Hotel Europa.

Nationalbankens valutadirektør, Tihomir Mavriček, der er ansvarlig for udrulningen, kalder det »et af de mest komplekse projekter i Kroatien«. Selvom han trækker på andre eurolandes erfaring, er det en unik opgave, som kroaterne begyndte at planlægge for to år siden.