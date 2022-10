Sunak takker Johnson for brexit og kampen mod Putin

- Boris Johnson sørgede for brexit og den omfattende vaccineudrulning, skriver han med henvisning til covid-19-vaccinen.

- Han førte vores land gennem nogle af de hårdeste udfordringer, vi nogensinde har stået over for. Og så lagde han sig ud med Putin og hans barbariske krig i Ukraine.

Sunak henviser til den russiske præsident, Vladimir Putin, og dennes invasion af Ukraine.

- Selv om han har besluttet sig for ikke at stille op til posten som premierminister igen, håber jeg virkelig, at han vil fortsætte med at bidrage til offentligheden både i ind- og udland, skriver Rishi Sunak om Johnson.