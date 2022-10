Den tidligere britiske premierminister Boris Johnson er ikke kandidat igen

Den tidligere britiske premierminister Boris Johnson siger i en erklæring, at han ikke stiller op i kampen om at blive ny formand for Det Konservative Parti.

Meldingen kommer efter vedvarende spekulationer om, at Boris Johnson ville gå efter at lede Storbritannien igen.

I erklæringen siger Boris Johnson, at han har været ”overvældet” over, hvor mange der har opfordret ham til at stå i spidsen for de britiske konservative igen - og dermed også blive premierminister på ny.