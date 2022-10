Tårnhøj inflation får tusinder af ungarere til at protestere

Protesterne finder sted, få timer efter at premierminister Viktor Orbán lovede økonomisk stabilitet og et loft over energiregningerne.

Fra demonstranter søndag lyder det, at Orbán og hans og regering har ladt lærerne i stikken ved at give dem sølle lønninger, på et tidspunkt hvor inflationen er uoverskuelig.

Når inflationen stiger, får forbrugerne mindre for de samme penge.

I Ungarn lå Inflationen i september på 20 procent og stiger stadig. Til sammenligning var inflationen i Danmark i september på ti procent - den højeste i 40 år.