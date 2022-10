- De udfordringer, vi står over for nu, er endnu større. Men mulighederne - hvis vi træffer de rigtige valg - er enestående, skriver Sunak.

Rishi Sunak trak sig i juli som finansminister i protest mod Boris Johnson. Kort tid efter meddelte den hårdt pressede Johnson sin afgang fra posten.

Efterfølgende kastede Sunak sig ind i kampen om at erstatte Johnson.

Han endte med at være en af de sidste to kandidater. Ved den afgørende afstemning blandt de konservative partimedlemmer tabte han til Liz Truss.

Sunak og Mordaunt er de eneste, der officielt har meldt deres kandidatur.

Der er dog en forventning om, at også Boris Johnson forsøger at gøre et uventet comeback til premierministerposten. 58-årige Johnson landede lørdag i London efter at have afbrudt en ferie i Caribien.