Danmark bevarer muligheden for at bremse prisloft på gas

Men selv om EU-landene på denne uges topmøde blev enige om at arbejde videre med at finde en model for et prisloft, så har Danmark fortsat mulighed for at bremse prisloftet, siger Mette Frederiksen.

- EU-Kommissionen og energiministrene skal nu arbejde videre med et forslag til et prisloft. Når energiministrene mødes, så arbejder man med kvalificeret flertal. Dermed kunne nogle lande risikere at blive stemt ned på det vigtigste for os alle sammen lige nu: almindelige familiers tryghed.

- Men vi har ret ekstraordinært aftalt, at det kvalificerede flertal ikke må bruges hos energiministrene. Så hvis ministrene ikke kan blive enige, så går spørgsmålet tilbage til os statsministre. Og vi arbejder med enstemmighed, siger Mette Frederiksen.