EU-lande har indgået energiaftale uden prisloft på gas

Heller ikke fra dansk side har man ønsket at forfølge forslaget, som nu alligevel er blevet en del af den pakke, som EU-landene er blevet enige om i forsøget på at bringe energipriserne ned.

Aftalen kommer på et tidspunkt, hvor mange husholdninger og virksomheder på tværs af EU kæmper med at betale høje energiregninger. Forud for EU-topmødet var der derfor stort pres på mange af EU-lederne for at vende hjem med et resultat, der kan sænke priserne.

Flere central- og østeuropæiske lande har i den seneste tid presset hårdt på at få at få et egentligt prisloft på gas. Men det var der som ventet ikke enighed om på topmødet.