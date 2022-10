Tre varetægtsfængslede russere i Norge løslades fredag

Tre af fire russere, der er varetægtsfængslet i Norge for at have optaget video eller billeder af objekter, som er underlagt fotobud, bliver løsladt fredag.

Det oplyser deres forsvarere til den norske avis VG.

Den fjerde vil sandsynligvis også blive løsladt, mener hans advokat.

De fire personer blev stoppet i en bil i Mosjøen i den nordlige del af Norge tirsdag i sidste uge. Fredag blev de varetægtsfængslet i en uge.