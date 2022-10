Tyskland er under pres i EU for at give sig på prisloft på gas

Han peger dermed på en udbredt kritik blandt nogle EU-lande af, at Tyskland bruger så mange penge på at hjælpe egne virksomheder, at man sætter konkurrencen på det indre marked delvist ud af kraft. De ønsker, at Tyskland i stedet fokusere mere på at hjælpe hele EU gennem krisen.

Tyskland står dog langt fra alene. Danmark og Holland er også skeptiske over for et prisloft. De skeptiske lande frygter, at et prisloft vil få leverandørerne til at sælge til andre lande uden for EU.

Eller at det vil føre til en ekstraregning til skatteyderne på tværs af EU, hvis de skal betale for forskellene mellem prisloftet og markedsprisen.

På vej ind til mødet siger både statsminister Mette Frederiksen (S) og den hollandske premierminister Mark Rutte, at de er åbne for en diskussion om tiltag, der kan bringe prisen ned. Men det ligger i luften, at et prisloft langt fra er øverst på ønskelisten.

- Udfordringen bliver at få gasprisen ned på en måde, som sikrer, at gassen bliver ved med at flyde.

- Det handler nok om at bede EU-Kommissionen om yderligere at undersøge forskellige muligheder. Og så blive enige om ting som fælles indkøb, siger Mark Rutte.

Han dækker sig dermed ind bag, at EU-Kommissionen i sit udspil lægger op til yderligere undersøgelser af et prisloft, før der tages en beslutning om et egentligt udspil.