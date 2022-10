Ukraine frygter en russisk offensiv fra Belarus

- Den aggressive retorik fra den militære og politiske ledelse i Hviderusland og Rusland trappes op, siger vicechef i den ukrainske generalstab, Oleksiy Gromov.

- Truslen om, at Ruslands væbnede styrker iværksætter en ny offensiv ved fronten i nord, er stigende.

Gromov advarer i samme ombæring om, at en mulig offensiv kan blive indledt ”vest for den hviderussiske grænse”.

Det skulle i givet fald ske for at ”afskære en af hovedårerne for levering af våben og militært udstyr til Ukraine” fra Polen og andre lande, der ligger vest for Ukraine.