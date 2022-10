Storbritanniens afsked med EU ligger to et halvt år tilbage i tiden. Alligevel formåede briterne med et politisk drama at kuppe starten på unionens 27 tilbageværende stats- og regeringschefers topmøde i Bruxelles.

Mens den spanske premierminister talte om en ny hydrogenrørledning til Frankrig og estiske Kaja Kallas udlagde striden om et prisloft på gas, kørte Liz Truss’ afskedstale over skærmen på utallige mobiltelefoner i ankomsthallen.