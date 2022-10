Torsdag har en dommer i Københavns Byret besluttet at varetægtsfængsle den rejsende i 27 dage. Inden dørene blev lukket, kom det frem, at den 61-årige nægter sig skyldig, og at han gerne ville svare på spørgsmål.

Politiets sigtelse drejer sig om hvidvask. Pengene stammer fra ulovlige aktiviteter, lyder mistanken.

I år har der indtil nu været cirka ti lignende sager om transport af kontanter ud af lufthavnen i Kastrup, oplyser vicepolitiinspektør Peter Reisz i Københavns Politi. Et fællestræk er, at alle pengebudene har haft billet til Tyrkiet.