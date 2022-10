Også i forhold til Tyrkiet vil den nye svenske regering fortsætte arbejdet med at overbevise Erdogan om, at man er et værdigt medlem af Nato. Erdogan har været skeptisk over for Sveriges indsats over for den kurdiske organisation PKK, som er på EU’s og USA’s terrorliste.

Under den tidligere svenske regering blev der indgået en aftale med Tyrkiet, som understreger Sveriges forpligtelse til at bekæmpe terrorisme. Den aftale vil den nye regering overholde, siger Ulf Kristersson.

- Jeg tror, at jeg vil kunne komme med et budskab om, at vi har fælles interesser. Og at Sverige gør, hvad vi har lovet at gøre, siger Ulf Kristersson med henvisning til aftalen.

Med hensyn til Finland, der også venter på endelig tyrkisk godkendelse, siger Ulf Kristersson, at det er i alle tre landes interesse, at sagen bliver løst snart.