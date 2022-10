Russisk fly affyrede missil nær britisk fly i september

Et russisk kampfly har 29. september affyret et missil nær et ubevæbnet britisk fly over Sortehavet. Det oplyser den britiske forsvarsminister, Ben Wallace ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det britiske fly var på patrulje. Umiddelbart efter episoden indstillede briterne sine patruljer i området og tog kontakt til den russiske regering.