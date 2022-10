Intet internet på Shetlandsøerne efter skader på kabel

Et undersøisk kabel mellem Storbritannien og Shetlandsøerne er blevet beskadiget, og internet- eller telefondækning er derfor delvist nede på øerne.

Det skriver BBC, som oplyser, at lokale betjente er sendt på patrulje for at berolige indbyggerne.

I sidste uge blev et kabel mellem Shetlandsøerne og Færøerne sat ud af spillet, og her er reparationer i gang.