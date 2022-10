Efter 11 timers debat tog Europa et tøvende skridt tættere på et loft over energipriser

Med sig bragte han en aftaletekst, hvori der står at »bestræbelserne« på at »sænke energipriserne for husholdninger og virksomheder« skal »fremskyndes og forstærkes« i EU. Om aftalen udgør et oprigtigt kompromis eller blot lægger låg på uenighederne et par dage eller uger, vil tiden vise.