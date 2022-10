Meloni kræver Nato-loyalitet af Berlusconi for plads i regering

Udover at være koalitionspartner med Meloni er han en god ven til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

De italienske medier har fået fat i lydoptagelser, hvor Berlusconi fortæller sine partifæller, at han stadig udveksler ”søde breve” og gaver med Putin.

I en anden optagelse kan man høre, at Berlusconi mener, at Ukraine i 2014 ødelagde muligheden for en fredsaftale med de prorussiske styrker i regionerne Luhansk og Donetsk i det østlige Ukraine.

Berlusconi har tidligere i offentligheden udtalt, at den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, gjorde forholdet mellem Ukraine og Rusland meget værre, efter at han kom til i 2019.