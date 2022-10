Frankrig har hentet 15 kvinder og 40 børn hjem fra Syrien

De 15 kvinders fremtid skal afklares ved de franske domstole.

- Frankrig vil gerne takke de lokale myndigheder (...) for deres samarbejde, som har gjort operationen mulig, skriver ministeriet.

En dom i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i september pålagde Frankrig at genoverveje en sag om at hente to kvinder, der var rejst til Syrien, hjem til Frankrig.

De to kvinder var rejst til Frankrig med deres partnere, som kæmpede for Islamisk Stat.

De franske myndigheder havde afvist at hente de to kvinder, der sad i kurdisk-kontrollerede lejre, hjem. Derfor havde kvindernes forældre bedt om at få sagerne vurderet af menneskerettighedsdomstolen.